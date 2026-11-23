Москва23 ноя Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил паспорт туриста Тульской области мэру итальянского города Градара Филиппо Гаспери. Встреча с гостем из Италии состоялась на площадке Международного муниципального форума в национальном центре "Россия", передает ИС "Вести".

Итальянец прибыл на форум после обращения от школьника из Тульской области. шестиклассник Арсений Новоселов обратился к властям Градара с просьбой предоставить больше информации об этом итальянском городке. Школьник хотел качественно подготовить школьный проект.

Когда я читал учебники по истории, мне очень понравилась Италия, и я решил выбрать именно этот город. Он не такой большой, замок хорошо сохранился, очень красивый. И он как кремль, Тульский кремль объяснил мальчик

И из Италии ему действительно пришел ответ, а впоследствии для Арсения даже организовали встречу с мэром Градара на Международном муниципальном форуме.

Кирпичик этой самой дружбы, мне кажется, Арсений и мэр города заложили. Мы стремимся развивать туризм, они стремятся развивать туризм. Поэтому я убежден, что мы друг другу интересны поделился губернатор Тульской области

Он также пригласил иностранца побывать с визитом в Тульской области и подарил ему паспорт туриста. Филиппо Гаспери, получив сувенирную книгу с иллюстрациями достопримечательностей региона, поблагодарил Миляева на русском языке.