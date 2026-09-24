"Безопаснее, чем в Бразилии": географ Педро Барбоза посетил Мариуполь Представители зарубежных стран посетили Мариуполь и оценили его безопасность

Москва24 сен Вести.В Мариуполе царит жизнь, и здесь очень комфортно быть иностранцем. Об этом заявил бразильский географ Педро Барбоза. Он посетил город вместе с представителями 14 государств в рамках Международного фестиваля молодежи.

Также в группу вошли граждане Эфиопии, ЮАР, Сербии, Индонезии, Марокко, Индии, Перу​​​ и не только, пишут РИА Новости.

Чувствую себя здесь очень естественно. Я не чувствую, как люди следят или смотрят за мной. И, честно говоря, я чувствую себя безопаснее здесь, чем в Бразилии пояснил географ

Он добавил, что средства массовой информации рисуют образ разрушенного Мариуполя в своих публикациях, но это не соответствует действительности.

Ранее жительница города Алена Калиева поделилась своими воспоминаниями о том, каким Мариуполь был в 2022 году после освобождения. Женщина до сих пор удивляется, что город удалось восстановить.