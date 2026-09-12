Кардиолог, переехавшая в Мариуполь: в 2022 году город был похож на призрак Кардиолог Калиева: Мариуполь был городом-призраком, по которому двигались люди

Москва12 сен Вести.Кардиолог Алена Калиева, переехавшая в Мариуполь из Владимирской области, рассказала, что в 2022 году город напоминал призрак, по которому передвигались серые люди, окруженные руинами, дымом и звуками выстрелов. Своими впечатлениями от увиденного она поделилась с информационной службой "Вести".

По словам врача, ее поразил контраст между разрушениями и цветущей природой.

Я в Мариуполь приехала в мае двадцать второго года. Первая ассоциация – это призрак, по которому еще как-то передвигаются люди... Руины, где-то что-то еще дымит, где-то еще стреляют, серые люди, хотя, в принципе, это был май. И что меня поразило – на фоне вот этих вот всех руин, как я тогда для себя отметила, цвели деревья. Кругом страшно, жутко, а природа, она все равно восстанавливается. То есть это было мое первое впечатление о Мариуполе рассказала Калиева

Кардиолог также отметила, что в то время не могла поверить, что город смогут восстановить буквально из руин.

Я не верила в картинку, что вот из этого, того, что я видела, можно построить обратно город большой, красивый, цветущий город сказала Калиева

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, как организовывал приезд президента России Владимира Путина в Мариуполь.