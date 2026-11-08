Общественник Бордато: народ Италии не забыл помощь России во время COVID-19

Итальянский народ не забыл помощь России во время пандемии коронавируса Общественник Бордато: народ Италии не забыл помощь России во время COVID-19

Москва8 ноя Вести.Итальянский народ, в отличие от официальной власти, не забыл помощь России во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил итальянский меценат, общественник, президент благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист поделился с итальянцем мнением, что наступили непростые времена, когда как будто забыли помощь России.

В Италии не забыли. Только официальная Италия все забыла. Народ не забыл ответил Бордато

В конце 2025 году президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство меценату Эннио Бордато. С 2014 года его ассоциация работает в Донбассе и выполняет гуманитарные миссии.