Москва8 нояВести.Итальянский народ, в отличие от официальной власти, не забыл помощь России во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил итальянский меценат, общественник, президент благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Журналист поделился с итальянцем мнением, что наступили непростые времена, когда как будто забыли помощь России.
В Италии не забыли. Только официальная Италия все забыла. Народ не забылответил Бордато
В конце 2025 году президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство меценату Эннио Бордато. С 2014 года его ассоциация работает в Донбассе и выполняет гуманитарные миссии.