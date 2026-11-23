Мэра из Италии удивила просьба российского школьника Школьник из Тульской области встретился с мэром итальянской Градары

Москва23 ноя Вести.На площадке Международного муниципального форума в национальном центре "Россия" состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, мэра итальянского города Градара Филиппо Гаспери и школьника из Тульской области Арсения Новоселова.

Как рассказал ИС "Вести" школьник, он обратился к мэру итальянского городка в целях подготовки школьного проекта. Мальчик отмечает, что не был готов к активному содействию со стороны итальянских политиков.

Вообще не ожидал встречи. Я думал, мне дадут информацию, и я напишу проект. Я даже не думал, что меня позовут ехать в Москву, и приедет сам мэр этого города заявил он

Для мэра Градары Филиппо Гаспери удивлением стало то, что российского школьника заинтересовал маленький населенный пункт в Италии.

Каждый год в Гардару приезжает очень много студентов, чтобы увидеть средневековую крепость. Гардара - маленький город с большим историческим наследием, но это маленький город, поэтому я был очень удивлен, что Гардара упоминается в российских школьных учебниках, мы и не знали, что о нас там пишут поделился он

Во время встречи школьник пригласил Гаспери в Тулу. Визит итальянского гостя в Тульскую область планируется 24 ноября.