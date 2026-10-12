Иван Охлобыстин назвал причину отсутствия контактов с Михаилом Ефремовым Иван Охлобыстин раскрыл, почему не общается с Михаилом Ефремовым

Москва12 окт Вести.Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему сейчас не общается с заслуженным артистом Михаилом Ефремовым. Об этом пишет "Пятый канал".

По словам Охлобыстина, сейчас Ефремов пытается адаптироваться к жизни на свободе.

Он пока закрытый. У нас нет активных контактов, чего вытягивать, у меня дочка его крестная, она с ним постоянно общается, а Мишка в спектаклях, у него такая еще реабилитация, извините, четыре года с половиной за решеткой, годик-то, другой нужно посидеть так, выдохнуть, как говорится поделился своими мыслями актер

Он добавил, что уважает личное пространство Ефремова и все еще считает его близким человеком.