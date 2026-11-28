Андрей Григорьев-Апполонов признался, что ему нужно отдыхать от людей

"Нужно отдыхать от вас": Григорьев-Апполонов признался, что устает от общения Андрей Григорьев-Апполонов признался, что ему нужно отдыхать от людей

Москва28 ноя Вести.Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что ему иногда нужно отдыхать от общения с людьми, в том числе с близкими. Слова музыканта приводит "Пятый канал".

Я так наговариваюсь, мне нужно отдыхать и от вас иногда, и от друзей, и от публики. Потому что у нас постоянно пятая скорость сказал артист

Григорьев-Аполлонов добавил, что группа находится в постоянном движении, кого-то радует, а с кем-то ведет разговоры. Музыкант признался, что когда оказывается дома один, то "прямо выдыхает" и чувствует себя счастливым.

Ранее певец рассказывал, что "Иванушки International" сохранят название на латинице.