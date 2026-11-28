Москва28 нояВести.Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что ему иногда нужно отдыхать от общения с людьми, в том числе с близкими. Слова музыканта приводит "Пятый канал".
Я так наговариваюсь, мне нужно отдыхать и от вас иногда, и от друзей, и от публики. Потому что у нас постоянно пятая скоростьсказал артист
Григорьев-Аполлонов добавил, что группа находится в постоянном движении, кого-то радует, а с кем-то ведет разговоры. Музыкант признался, что когда оказывается дома один, то "прямо выдыхает" и чувствует себя счастливым.
Ранее певец рассказывал, что "Иванушки International" сохранят название на латинице.