Москва6 сен Вести.Продюсер и композитор Игорь Матвиенко объяснил, почему решил создать музыкальную группу "Аленушки", которую в СМИ называют женской версией знаменитого коллектива "Иванушки International".

По словам народного артиста, которые приводит РИА Новости, "Аленушки" будут созданы для мюзикла об "Иванушках International", но если новый коллектив будет востребован, то может стать отдельным проектом.

Это проект для мюзикла. Если они будут востребованы, конечно, проект может продолжить жить самостоятельно сказал он

Матвиенко уточнил, что в настоящее время проходят кастинги, а точной даты запуска проекта нет. Продюсер предполагает, что группа будет состоять из трех участниц – по аналогии с "Иванушками".

Ранее Матвиенко объяснил решение зачеркивать International на афишах "Иванушек".