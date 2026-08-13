Солист "Иванушек" о сравнении с прошлыми фронтменами и путанице в именах Кирилл Туриченко рассказал о сравнениях с предыдущими фронтменами "Иванушек"

Москва13 авг Вести.Лидер группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко в беседе с KP.RU прокомментировал параллели между ним и предыдущими солистами коллектива - Игорем Сориным и Олегом Яковлевым. Артист признался, что поначалу чувствовал неуверенность, поскольку сравнения были неизбежны, но сумел найти свой собственный путь в звучании знаменитых хитов.

Когда я разговаривал с нашим продюсером и с ребятами, они просто сказали: "Слушай, пой песни, но делай так, будто они твои". Он посоветовал ни под кого подстраиваться сообщил артист

Отвечая на вопрос о путанице в именах, ведь в коллективе сразу два Кирилла - он и Кирилл Андреев, Туриченко объяснил, что никаких прозвищ у них не заведено. В рабочей обстановке к его старшему коллеге обращаются по имени-отчеству — Кирилл Александрович. Самого же Туриченко для простоты называют по фамилии или ласково величают "молодым Кириллом", чтобы сразу было понятно, о ком идет речь.