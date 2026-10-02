Режиссер Фомин рассказал, как Иван Охлобыстин чудом выжил в Донбассе NEWS.RU: режиссер Фомин рассказал, как Иван Охлобыстин чудом выжил в Донбассе

Москва2 окт Вести.Актер Иван Охлобыстин чудом избежал гибели, так как покинул гостиничный номер в Донецкой Народной Республике (ДНР) всего за несколько минут до прямого попадания снаряда ВСУ. Подробностями инцидента в интервью NEWS.RU поделился его близкий друг, режиссер Олег Фомин.

Кинематографист уточнил, что артист приехал в регион с гуманитарной миссией вместе со своей супругой Оксаной и зятем. Все они проживали в одном номере. Сразу после того, как семья оперативно выселилась и покинула здание, в их комнату прилетел боеприпас. Благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал.

Когда они из номера выехали, туда прилетело. Они остались живы только благодаря счастливому стечению обстоятельств и тому, что оперативно уехали из отеля сказал режиссер

В том же интервью Фомин поделился еще одной деталью: он сам планировал поехать в Донбасс, но его друг актер Сослан Фидаров отговорил его из-за опасности.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что не ездил в Турцию из-за введенных против него санкций за рубежом. Актер подчеркнул, что внесен в санкционный список стран Евросоюза, Прибалтики, Канады и Украины.