Москва13 сенВести.Паспорт и военный билет в нагрудном кармане остановили осколок при атаке украинского FPV-дрона и помогли российскому солдату избежать серьезного ранения, рассказал РИА Новости военный врач, анестезиолог-реаниматолог 341-го отдельного медицинского батальона дивизии группировки войск "Центр" Айнур Заманов.
Военнослужащего 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" доставили в полевой госпиталь после атаки украинского БПЛА на днепропетровском направлении. При осмотре выяснилось, что осколок попал в нагрудный карман, где застрял в документах солдата.
Паспорт остановил осколок, и боец практически не пострадал и выжил. Небольшая царапина была. Мыс ним иногда переписываемся и вспоминаем этот случай.рассказал Заманов
Врач отметил, что военнослужащий получил лишь легкое повреждение грудной клетки и после восстановления продолжил службу.