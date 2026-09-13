© 28 мая на Ставрополье - День траура. В результате взрыва у Дома культуры погибли 7 человек, в том числе 12-летняя девочка. В больницах остаются более 30 раненых

Военврач рассказал, как документы в нагрудном кармане остановили осколок дрона

Документы в нагрудном кармане солдата остановили смертоносный осколок от дрона Военврач рассказал, как документы в нагрудном кармане остановили осколок дрона

Москва13 сен Вести.Паспорт и военный билет в нагрудном кармане остановили осколок при атаке украинского FPV-дрона и помогли российскому солдату избежать серьезного ранения, рассказал РИА Новости военный врач, анестезиолог-реаниматолог 341-го отдельного медицинского батальона дивизии группировки войск "Центр" Айнур Заманов.

Военнослужащего 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" доставили в полевой госпиталь после атаки украинского БПЛА на днепропетровском направлении​​​. При осмотре выяснилось, что осколок попал в нагрудный карман, где застрял в документах солдата.

Паспорт остановил осколок, и боец практически не пострадал и выжил. Небольшая царапина была. Мыс ним иногда переписываемся и вспоминаем этот случай. рассказал Заманов

Врач отметил, что военнослужащий получил лишь легкое повреждение грудной клетки и после восстановления продолжил службу.