Из ловушки Гуамского ущелья спасатели Кубани вызволили 14 туристов Спасатели Кубани эвакуировали 14 туристов из Гуамского ущелья

Москва15 ноя Вести.Спасатели эвакуировали 14 человек в Гуамском ущелье, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" в MAX.

Накануне вечером в Апшеронский отряд поступило сообщение о том, что группа из 14 человек вышла из поселка Мезмай, спустилась к реке Курджипс и оказалась в ловушке.

Самостоятельно перебраться на другой берег туристы не смогли, и на место ЧП незамедлительно выехали спасатели.

Группа из 14 человек ... оказалась в ловушке – самостоятельно перебраться на другой берег туристы не смогли говорится в публикации

С помощью специального альпинистского снаряжения они организовали безопасную переправу, благополучно эвакуировав всю группу и доставив путешественников к отелю.

Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили в службе "Кубань-СПАС".