В Крыму спасатели эвакуировали четырех туристов из Красной пещеры

МЧС: в Крыму завершили спасательную операцию по эвакуации туристов из пещеры В Крыму спасатели эвакуировали четырех туристов из Красной пещеры

Москва30 сен Вести.В Крыму успешно завершена спасательная операция, специалисты МЧС эвакуировали четырех туристов, ранее пропавших в Красной пещере. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поиск отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что трое мужчин и одна женщина были обнаружены в районе Голубиной пещеры.

Ранее сообщалось, что туристы, найденные в пещере в Крыму, находятся в удовлетворительном состоянии.