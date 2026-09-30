Москва30 сенВести.В Крыму успешно завершена спасательная операция, специалисты МЧС эвакуировали четырех туристов, ранее пропавших в Красной пещере. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поискотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что трое мужчин и одна женщина были обнаружены в районе Голубиной пещеры.
Ранее сообщалось, что туристы, найденные в пещере в Крыму, находятся в удовлетворительном состоянии.