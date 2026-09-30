Не могли найти нужный проход: туристы рассказали о походе в крымской пещере Найденные в крымской пещере туристы раскрыли подробности своего похода

Москва30 сен Вести.Найденные в крымских пещерах туристы рассказали, что не смогли найти нужный проход в пещере Голубиная. Об этом сообщает ГТРК "Таврида".

Мы заблудились не в Красной Пещере, а в пещере Голубиная. Искали ходы, потом приняли решение вернуться назад. Некоторое время отдыхали, потому что понимали, что все контрольные сроки прошли. Начали возвращаться назад, встретили "Крым-Спас" пояснил один из туристов

Начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского АСО ГКУ РК "Крым-Спас" Николай Щелоков со своей стороны уточнил, что поиски пропавших туристов заняли 12 часов. За это время спасатели обследовали около 10 км лабиринтов пещер. Со стороны Красной пещеры работали примерно 15 человек, со стороны Голубиной — около 8.

Ранее сообщалось, что в Крыму успешно завершена спасательная операция, специалисты МЧС эвакуировали четырех туристов, ранее пропавших в Красной пещере. Они находятся в удовлетворительном состоянии.