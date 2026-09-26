В ООН стремительно начал "очищаться воздух" после высказываний Зеленского Журналист Богданов: в ООН стремительно начал очищаться воздух после Зеленского

Москва26 сен Вести.После того, как глава киевского режима Владимир Зеленский сам прогнал себя из Организации Объединенных Наций, там стремительно начал очищаться воздух. Так журналист ИС "Вести" Валентин Богданов прокомментировал ответ министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля на вопрос о возобновлении диалога с Россией.

После того, как Зеленский площадным матом сам прогнал себя из ООН, там стремительно начал очищаться воздух. Зашевелились даже обитатели "прекрасного сада". То ли еще будет написал Богданов в своем канале в MAX

Ранее Вадефуль проигнорировал вопрос российского журналиста на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и пожелал всем доброго утра в ответ.