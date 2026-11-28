Из переиздания книги о фанатах Гарри Поттера вырезали текст Роулинг Издательство убрало предисловие Джоан Роулинг из новой книги о Гарри Поттере

Москва28 ноя Вести.Издательство Gallery Books исключило предисловие писательницы Джоан Роулинг из обновленного выпуска книги Harry: A History, посвященной фан-сообществу саги о Гарри Поттере. Об этом в беседе с изданием Collider сообщила автор книги Мелисса Анелли.

Писательница уточнила, что решение об изменении текста было принято по инициативе самого издательства. Редактор компании, обнаружив в офисе экземпляр первого издания, предложила автору отказаться от вступительного слова Роулинг и проанализировать сложившуюся вокруг нее ситуацию.

Анелли пояснила, что ожидала необходимости замалчивать спорные темы при работе над переизданием, однако редакторы посчитали важным сохранить уважение к истории фандома, переосмыслив ее с учетом современных реалий.

Новая версия книги объемом 432 страницы вышла в продажу 17 ноября. В нее также вошло свежее предисловие от самой Анелли, а также дополнительная финальная глава.

Ранее сообщалось, что редкую книгу о Гарри Поттере с орфографическими ошибками продали за 400 тысяч долларов.