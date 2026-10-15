На аукционе продали редкую книгу о Гарри Поттере за $400 тысяч

Редкую книгу о Гарри Поттере с орфографическими ошибками продали за $400 тысяч На аукционе продали редкую книгу о Гарри Поттере за $400 тысяч

Москва15 окт Вести.Книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого небольшого тиража, где сохранились орфографические ошибки, продана на аукционе за 302 тысячи фунтов стерлингов (примерно $400 тысяч). Об этом пишет британская газета Independent.

Первое редкое издание "Гарри Поттера" было продано за ошеломляющие 302 000 фунтов стерлингов говорится в публикации

Книга ушла с молотка в американском аукционном доме Heritage Auctions в Техасе.

Первый тираж "Философского камня" насчитывает 500 экземпляров в твердом переплете, из которых 300 попали в школы и библиотеки. Сегодня такие книги особенно ценятся коллекционерами.

Среди особенностей этого экземпляра пропущенная буква "о" в названии на задней обложке. На странице 53 волшебная палочка дважды указана в списке вещей, необходимых Гарри для Хогвартса. Кроме того, на передней обложке указано полное имя автора "Джоанн Роулинг", а не привычное "Дж. К. Роулинг".

Мировой рекорд за книгу из первого тиража составляет 356 тысяч фунтов стерлингов, он был установлен в США в декабре 2021 года.

Ранее одна из первых монет, выпущенных Монетным двором США во время президентства Джорджа Вашингтона, была продана на аукционе почти за $2,93 миллиона.