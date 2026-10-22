Коллекционные карточки с покемонами проданы на аукционе в Британии за $2 млн

Коллекция карточек с покемонами продана в Британии за 1,5 млн фунтов Коллекционные карточки с покемонами проданы на аукционе в Британии за $2 млн

Москва22 окт Вести.Коллекция карточек с покемонами британского пенсионера продана на аукционе Ewbank's в графстве Суррей за 1,5 миллиона фунтов (почти 2 миллиона долларов США или 165 миллионов рублей). О продаже сообщила британская корпорация Би-би-си.

Сам владелец даже не подозревал о ценности хранившихся 15 лет у него на чердаке карточек, пока не прочитал в газете статью о продаже одной из таких карточек за 6 тысяч фунтов (650 тысяч рублей). После этого он решил выставить свою коллекцию на торги.

Это был самый дорогостоящий аукцион коллекционных карточек в истории Великобритании отметил аукционный дом после торгов

Лот ушел с молотка не только с британским рекордом, в Ewbank's предположили, что установлен европейский рекорд.

Покемоны были созданы в 1996 году компанией Nintendo, специализирующейся на компьютерных играх и медиаразвлечениях. Компактные монстры стали героями компьютерных игр, телесериала и многочисленных полнометражных фильмах в стиле аниме.

Ранее с молотка за 302 тысячи фунтов стерлингов (примерно $400 тысяч или 34 миллиона 400 тысяч рублей) ушла редкая книга из первого тиража "Гарри Поттер и философский камень" с орфографическими ошибками.