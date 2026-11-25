Москва25 нояВести.Британская сеть магазинов низких цен Poundland перешла под внешнее управление после того, как ее владельцы отклонили как минимум два предложения о спасении бизнеса, под угрозой увольнения в преддверии Рождества оказались 12 тыс. сотрудников компании, сообщает The Telegraph.
Для управления сетью, насчитывающей около 600 магазинов в Великобритании и Ирландии, назначены специалисты консалтинговой компании AlixPartners. По их оценке, найти покупателя, способного обеспечить финансовую устойчивость всего бизнеса, не удалось. При этом магазины и распределительные центры продолжат работу, пока рассматриваются варианты продажи компании целиком или по частям.
Американская инвестиционная фирма Gordon Brothers приобрела Poundland у европейской группы Pepco в 2025 году за символический £1. Сеть, работающая уже 36 лет, столкнулась с ростом расходов, высокой инфляцией и усилением конкуренции со стороны супермаркетов, интернет-магазинов и других дискаунтеров, говорится в статье.
Среди претендентов на покупку Poundland были североирландская Martin Property Group и немецкий фонд Zachert Private Equity. Однако Gordon Brothers сочла, что распродажа активов сети может принести больше средств, чем предложения инвесторов. Теперь ожидаются закрытие части магазинов и сокращение персонала.
Как пишет издание, британские парламентарии призвали правительство защитить Poundland и другие торговые сети от недобросовестных действий инвесторов. Глава парламентского комитета по бизнесу Лиам Бирн потребовал дополнительных разъяснений от представителя Gordon Brothers Марка Ньютона-Джонса.
Он подчеркнул, что власти добиваются гарантий того, что компания Gordon Brothers или любая связанная с ней сторона "не будут действовать в качестве управляющего, ликвидатора или в любом другом качестве в рамках процедуры банкротства в отношении Poundland". Британские депутаты опасаются, что Gordon Brothers может получить дополнительную выгоду от распродажи имущества фирмы.
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