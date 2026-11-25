Одна из крупнейших сетей дискаунтеров Британии оказалась на грани закрытия Одной из крупнейших британских сетей магазинов Poundland грозит банкротство

Москва25 ноя Вести.Британская сеть магазинов низких цен Poundland перешла под внешнее управление после того, как ее владельцы отклонили как минимум два предложения о спасении бизнеса, под угрозой увольнения в преддверии Рождества оказались 12 тыс. сотрудников компании, сообщает The Telegraph.

Для управления сетью, насчитывающей около 600 магазинов в Великобритании и Ирландии, назначены специалисты консалтинговой компании AlixPartners. По их оценке, найти покупателя, способного обеспечить финансовую устойчивость всего бизнеса, не удалось. При этом магазины и распределительные центры продолжат работу, пока рассматриваются варианты продажи компании целиком или по частям.

Американская инвестиционная фирма Gordon Brothers приобрела Poundland у европейской группы Pepco в 2025 году за символический £1. Сеть, работающая уже 36 лет, столкнулась с ростом расходов, высокой инфляцией и усилением конкуренции со стороны супермаркетов, интернет-магазинов и других дискаунтеров, говорится в статье.

Среди претендентов на покупку Poundland были североирландская Martin Property Group и немецкий фонд Zachert Private Equity. Однако Gordon Brothers сочла, что распродажа активов сети может принести больше средств, чем предложения инвесторов. Теперь ожидаются закрытие части магазинов и сокращение персонала.

Как пишет издание, британские парламентарии призвали правительство защитить Poundland и другие торговые сети от недобросовестных действий инвесторов. Глава парламентского комитета по бизнесу Лиам Бирн потребовал дополнительных разъяснений от представителя Gordon Brothers Марка Ньютона-Джонса.

Он подчеркнул, что власти добиваются гарантий того, что компания Gordon Brothers или любая связанная с ней сторона "не будут действовать в качестве управляющего, ликвидатора или в любом другом качестве в рамках процедуры банкротства в отношении Poundland". Британские депутаты опасаются, что Gordon Brothers может получить дополнительную выгоду от распродажи имущества фирмы.

Ранее сообщалось, что литейное объединение Silbitz Group в Германии обанкротилось после 130 лет работы.