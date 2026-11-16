Вторая по величине сеть супермаркетов Австралии сообщила о киберинциденте

Крупная сеть супермаркетов в Австралии подтвердила инцидент с кибербезопасностью Вторая по величине сеть супермаркетов Австралии сообщила о киберинциденте

Москва16 ноя Вести.Австралийская сеть супермаркетов Coles сообщила о происшествии в сфере кибербезопасности, следует из опубликованного на сайте ретейлера заявления.

Компания Coles Group Limited в настоящее время расследует инцидент, связанный с кибербезопасностью говорится в комментарии

В Coles добавили, что пока не располагают данными о компрометации или удалении из систем сети супермаркетов информации о посетителях или сотрудниках.

Представители компании в связи с инцидентом сотрудничают с австралийской службой по кибербезопасности.

Работа (сети магазинов – прим. ред.) продолжается, и посетители могут совершать покупки... в магазинах и в онлайн-формате добавляется в сообщении Coles

Подробности инцидента компания не раскрывает.

По данным на 2025 год, сеть Coles представлена по всей Австралии: на территории страны работают порядка 860 точек.

Coles — вторая по величине сеть супермаркетов в Австралии (на первом месте Woolworths), на нее приходится примерно 29% розничных продаж в этом сегменте.

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