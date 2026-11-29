Москва29 нояВести.В Мюнхене полиции пришлось перекрыть вход на ярмарку по "Гарри Поттеру" из-за наплыва посетителей. Информацию об этом распространила газета Bild.
В материале сказано, что на мероприятие, рассчитанное на 500 человек, пришли десятки тысяч.
Собрались десятки тысяч поклонников "Гарри Поттера" со всего мира, и полиции пришлось провести масштабную операциюговорится в публикации
Ярмарка была открыта в субботу, 28 ноября, на мюнхенском острове Пратеринзель. Мероприятие приурочено к выходу сериалу по "Гарри Поттеру".
Премьера первого сезона сериала запланирована на 25 декабря 2026 года.