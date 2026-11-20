Москва20 нояВести.Власти некоторых муниципалитетов Германии отменили рождественские ярмарки из-за нехватки денег, высоких расходов на безопасность и технических проблем.
Об этом сообщает газета Bild.
Ряд рождественских ярмарок был полностью отменен. Причины зачастую связаны с деньгами: пустые местные кассы, запоздалые обещания о финансировании, дорогостоящие требования к безопасности, строительные работы и даже короедыследует из публикации на сайте издании
Как уточнили авторы материала, в городе Кирххайм под Мюнхеном рождественский базар отменили из-за резкого падения налоговых поступлений, а в Гестахте местные власти слишком поздно согласовали выделение субсидий. Из-за этого организаторы не успели подготовить площадку.
Ранее власти Германии анонсировали выделение 300 миллионов долларов на оружие для Украины.