Bild: рождественские ярмарки в Германии не состоятся из-за нехватки денег

В Германии отменяют рождественные ярмарки из-за нехватки денег Bild: рождественские ярмарки в Германии не состоятся из-за нехватки денег

Москва20 ноя Вести.Власти некоторых муниципалитетов Германии отменили рождественские ярмарки из-за нехватки денег, высоких расходов на безопасность и технических проблем.

Об этом сообщает газета Bild.

Ряд рождественских ярмарок был полностью отменен​​​. Причины зачастую связаны с деньгами: пустые местные кассы, запоздалые обещания о финансировании, дорогостоящие требования к безопасности, строительные работы и даже короеды следует из публикации на сайте издании

Как уточнили авторы материала, в городе Кирххайм под Мюнхеном рождественский базар отменили из-за резкого падения налоговых поступлений, а в Гестахте местные власти слишком поздно согласовали выделение субсидий. Из-за этого организаторы не успели подготовить площадку.

Ранее власти Германии анонсировали выделение 300 миллионов долларов на оружие для Украины.