Москва4 окт Вести.Завершающийся 191-й фестиваль пива Октоберфест, который проводился в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, собрал рекордное число посетителей. Об этом сообщил мюнхенский департамент труда и экономики.

Фестиваль собрал около 7,4 миллиона гостей с разных уголков мира. Посетители мероприятия потребили 6,7 миллиона литров пива, а цены на традиционную литровую кружку варьировались от 14,80 до 15,90 евро.

За 16 дней, включая 4 октября, луг Терезы (место проведения Октоберфеста) посетили около 7,4 миллиона гостей... Таким образом, Октоберфест 2026 года стал самым посещаемым за всю его историю говорится в отчете о проведении праздника

Отмечается, что Октоберфест-2025 посетили 6,5 миллиона человек.

Ранее в Минпромторге предложили создать аналог Октоберфеста и запустить специализированные пивные ярмарки российского пива. Инициатива направлена на поддержку отечественных пивоваров и продвижение российской продукции.

По задумке Минпромторга, ярмарки будут работать по образцу уже существующих с 2021 года винных ярмарок. Мероприятия помогут компаниям, выпускающим крафтовое пиво, расширить каналы сезонного сбыта. Кроме того, пивные фестивали могут повысить туристическую привлекательность регионов, где они будут проходить, уточнили в министерстве.