DPA: кружка пива на Октоберфесте подорожала за 40 лет на 400%

Пиво на Октоберфесте подорожало почти в 5 раз с 1985 года DPA: кружка пива на Октоберфесте подорожала за 40 лет на 400%

Москва16 сен Вести.Литровая кружка пива на всемирно известном фестивале Октоберфест в 2026 году будет стоить в среднем 15,61 евро, что на 400% больше, чем в 1985 г., сообщило агентство DPA.

За год цена выросла на 2,4%, что ниже общего уровня инфляции в Германии (около 3%). Однако в исторической перспективе "пивная инфляция" заметно обогнала потребительскую, отмечает агентство со ссылкой на расчеты ведущего аналитика банка Unicredit Андреаса Риза.

В 1985 году литр пива на фестивале стоил 3,2 евро. В номинальном выражении литровый бокал подорожал в 4,9 раза, или почти на 400%, тогда как потребительская инфляция за тот же период составила около 120%.

По мнению Риза, пиковые темпы "пивной инфляции", возможно, уже пройдены.

Поставим ли мы на это литр пива? Скорее всего, нет пошутил аналитик

191-й Октоберфест пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль ведет историю с торжества по случаю свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы 12 октября 1810 года и считается крупнейшим пивным фестивалем мира. В прошлом году его посетили, по оценкам организаторов, 6,5 млн гостей.

Ранее Минпромторг предложил создать аналог Октоберфеста для продвижения пива из России.