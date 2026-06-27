В ФРГ хотят поднять налог на крепкий алкоголь и урезать ключевые соцвыплаты

В ФРГ поднимут налог на алкоголь и урежут соцвыплаты из-за дыры в бюджете В ФРГ хотят поднять налог на крепкий алкоголь и урезать ключевые соцвыплаты

Москва27 июн Вести.Власти Германии хотят поднять налог на крепкий алкоголь и урезать часть социальных выплат из-за дефицита бюджета на 2027 год. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным Handelsblatt, на этот шаг власти сподвигла "дыра" в бюджете в размере 21 млрд евро. Часть средств (9,7 млрд евро), чтобы сократить дефицит, планируется взять из резервов. Дополнительные деньги, как ожидается, будут получены через налоги. Как сообщает RND, налог на крепкий алкоголь должен вырасти на 20% – с 13 до 15,64 евро за литр чистого спирта.

Согласно планам, налог на игристое вино, шампанское, крепленые вина с добавлением алкоголя и ликеры также планируется повысить на 20 процентов говорится в публикации RND

При этом налоги на тихие вина и пиво поднимать не станут.

Закрыть дыру в бюджете планируется и при помощи сокращения расходов. Так, около 4 млрд евро власти хотят сэкономить на пенсиях, еще 500 млн евро – на родительских пособиях, около 738 млн евро – за счет сокращения жилищных субсидий.