Bloomberg: экономика Германии может вырасти на 1,1% в 2027 году

СМИ прогнозируют скорое экономическое возрождение Германии Bloomberg: экономика Германии может вырасти на 1,1% в 2027 году

Москва1 авг Вести.Валовой внутренний продукт Германии может вырасти на 1,1% в 2027 году. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Согласно их данным, объем производства в Германии во втором квартале вырос сильнее, чем ожидалось. Кроме того, в сторону улучшения был пересмотрен показатель за первый квартал.

Германия, возможно, находится на пороге преодоления экономической инерции, вызванной масштабными расходами на инфраструктуру и оборону, а также задержкой в ​​проведении реформ. Аналитики прогнозируют рост валового внутреннего продукта на 1,1% в следующем году говорится в публикации

Кроме того, согласно прогнозам, ВВП Германии в 2028 году вырастет на 1,2%.