Германия сократила производство пива до минимума с 1995 года Германия сократила производство пива, но сохранила статус пивной державы в ЕС

Москва31 авг Вести.Германия по итогам прошлого года сократила производство пива до минимальных с 1995 года 6,82 миллиарда литров, следует из данных Евростата.

Как сообщает РИА Новости, Германия сохраняет за собой статус крупнейшей пивной державы в ЕС - в прошлом году там был сварен каждый пятый литр напитка.

На втором месте по значимости с точки зрения объемов производства алкогольного пива в прошлом году среди стран объединения оказалась Испания с долей в 16% в общесоюзном показателе. В топ-3 в ЕС вошла Польша с долей в 10% от общего показателя - 3,23 миллиарда литров.

В 2025 году страны Европейского союза произвели 34,4 миллиарда литров пива с учетом безалкогольного варианта напитка. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году, однако на 2,2% больше, чем в 2020 году.

Согласно данным Немецкой ассоциации пивоваров, примерно каждый девятый литр пива, потребляемого в Германии, теперь является безалкогольным. В прошлом году потребление пива на душу населения составило около 84 литров, из которых девять приходилось на безалкогольные сорта. А в 2011 году на душу населения потреблялось всего шесть литров безалкогольного пива. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.