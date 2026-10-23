Москва23 октВести.Экземпляр книги Эразма Роттердамского о правилах поведения для детей, изданной в 1609 году и ранее считавшейся утраченной в течение примерно 400 лет, был обнаружен антикваром из США Джоном Толеном. Об этом сообщил телеканал Rijnmond.
Речь идет о небольшой по объему книге La civilité puerile – французской переработке труда мыслителя, посвященного хорошим манерам и нравственному воспитанию детей. В ней Эразм дает практические советы, например о том, что необходимо мыть руки перед едой, стричь ногти и желать здоровья человеку, который чихнул.
С обнаружением этой книги мы нашли и неизвестный фрагмент истории и влияния идей Эразма. Этот экземпляр – единственный сохранившийся в мире из тиража, который, возможно, составлял тысячу экземпляровприводит Rijnmond слова Толена
Антиквар предположил, что такие пособия предназначались прежде всего для повседневного использования, по этой причине многие экземпляры могли не сохраниться в библиотечных собраниях.