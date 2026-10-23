Антиквар из США обнаружил утерянную 400 лет назад книгу Эразма Роттердамского

Считавшуюся утерянной книгу Эразма Роттердамского нашли спустя 400 лет Антиквар из США обнаружил утерянную 400 лет назад книгу Эразма Роттердамского

Москва23 окт Вести.Экземпляр книги Эразма Роттердамского о правилах поведения для детей, изданной в 1609 году и ранее считавшейся утраченной в течение примерно 400 лет, был обнаружен антикваром из США Джоном Толеном. Об этом сообщил телеканал Rijnmond.

Речь идет о небольшой по объему книге La civilité puerile – французской переработке труда мыслителя, посвященного хорошим манерам и нравственному воспитанию детей. В ней Эразм дает практические советы, например о том, что необходимо мыть руки перед едой, стричь ногти и желать здоровья человеку, который чихнул.

С обнаружением этой книги мы нашли и неизвестный фрагмент истории и влияния идей Эразма. Этот экземпляр – единственный сохранившийся в мире из тиража, который, возможно, составлял тысячу экземпляров приводит Rijnmond слова Толена

Антиквар предположил, что такие пособия предназначались прежде всего для повседневного использования, по этой причине многие экземпляры могли не сохраниться в библиотечных собраниях.