В Шотландии воссоздали лицо мужчины, жившего почти 2000 лет назад Лицо мужчины, обезглавленного 2000 лет назад, восстановили в Шотландии

Москва1 ноя Вести.Исследователи виртуально восстановили лицо мужчины, которого обезглавили уже после смерти почти 2000 лет назад и похоронили рядом с римским фортом в Шотландии, сообщает Live Science.

Причина обезглавливания остается неизвестной, но похожие находки в Британии могут указывать на редкий погребальный обряд. Химический анализ показал, что мужчина вырос на юге Британии. Археолог Джон Х. Рид из Trimontium Trust, не участвовавший в раскопках, отметил, что в этом регионе ранее находили другие обезглавленные тела того же периода.

Как уроженец юга Британии оказался на римской границе, также неясно. По данным Национальных музеев Шотландии, к моменту смерти он, вероятно, был связан с римской армией. Однако из-за сильно ограниченной подвижности правой руки он вряд ли мог владеть мечом и, скорее всего, не был солдатом передовой линии. Возможно, он выполнял другие военные задачи или пользовался оружием левой рукой.

Мужчина умер в возрасте около 50 лет между 142 и 165 годами нашей эры. Его останки нашли у форта в Инвереске, к юго-востоку от современного Эдинбурга. Анализ скелета показал, что мужчина вел активный образ жизни: у него был сросшийся перелом носа и разрастание костной ткани на правом локте, вероятно связанное с травмой или артритом.

Лицо реконструировали специалисты Национальных музеев Шотландии и британский судебный антрополог Кристофер Ринн на основе черепа.

Находка считается редкой для Шотландии, где скелеты плохо сохраняются в почве. Несмотря на обезглавливание, мужчину, судя по деталям могилы, похоронили с уважением, а не как казненного преступника. Всего в Инвереске нашли шесть захоронений римской эпохи, и в четырех случаях умершие были обезглавлены похожим образом.

Ранее художник-криминалист создал трехмерную реконструкцию внешнего вида трех мужчин, живших более 2 000 лет назад в Древнем Египте. В качестве основы была использована расшифрованная ДНК трех мумий.