Москва12 окт Вести.Подростковая преступность – серьезная проблема, одним из способов борьбы с которой может стать социальная рекламная кампания. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог Армен Гаспарян.

По его словам, воспитание подростков идет от семьи и от здорового общества.

Очевидно совершенно, что это недоработка и школы, где им, по идее, должны дополнительно бы объяснять очевидные вещи. И это действительно недоработка семьи. Что делать в такой ситуации? Ну, мне кажется, что должна быть тогда уже социальная какая-то рекламная кампания. И, может быть, даже с привлечением лидеров мнений, которые бы объясняли детям, что это вовсе не шалости, а это уголовно наказуемое деяние отметил Гаспарян

Политолог обратил внимание на то, что подростками воровство и прочие преступления чаще всего воспринимаются как игра.

И задача взрослых в данной ситуации — объяснить, что это уже давно не игра, а это зафиксировано в уголовном законодательстве добавил он

В сентябре президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обсудил профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.