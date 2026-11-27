В Приамурье сообщили об итогах профилактики групповых преступлений среди детей В Приамурье снизилось количество групповых преступлений среди несовершеннолетних

Москва27 ноя Вести.Профилактика групповых преступлений среди несовершеннолетних в Амурской области ведет к снижению количества правонарушений по этому направлению. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области Светлана Буслова.

Полицейские Амурской области проводят профилактику групповых преступлений среди детей и подростков, которая приносит весомый результат.

Здесь активное участие принимают сотрудники уголовного розыска, которые ведут определенную работу на разобщение таких групп. Поэтому у нас в этом году и не первый год снижение идет по данному направлению рассказала Буслова

Сотрудники правоохранительных органов также проводят профилактические беседы с несовершеннолетними. Они как психологи: должны выслушать, дать каждому совет и направить на путь исправления.

Есть такое выражение "нет чужих детей". Безусловно, к каждому нужен индивидуальный подход, учитывая возрастную особенность, образ жизни родителей, потому что родители - наглядный пример для поведения своих детей. Мы, инспекторы, не можем оставаться равнодушными отметила заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ивановскому району Амурской области Юлия Кордина

Ранее политолог Армен Гаспарян предложил бороться с подростковой преступностью с помощью социальной рекламы.