Москва27 нояВести.Профилактика групповых преступлений среди несовершеннолетних в Амурской области ведет к снижению количества правонарушений по этому направлению. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области Светлана Буслова.
Полицейские Амурской области проводят профилактику групповых преступлений среди детей и подростков, которая приносит весомый результат.
Здесь активное участие принимают сотрудники уголовного розыска, которые ведут определенную работу на разобщение таких групп. Поэтому у нас в этом году и не первый год снижение идет по данному направлениюрассказала Буслова
Сотрудники правоохранительных органов также проводят профилактические беседы с несовершеннолетними. Они как психологи: должны выслушать, дать каждому совет и направить на путь исправления.
Есть такое выражение "нет чужих детей". Безусловно, к каждому нужен индивидуальный подход, учитывая возрастную особенность, образ жизни родителей, потому что родители - наглядный пример для поведения своих детей. Мы, инспекторы, не можем оставаться равнодушнымиотметила заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ивановскому району Амурской области Юлия Кордина
Ранее политолог Армен Гаспарян предложил бороться с подростковой преступностью с помощью социальной рекламы.