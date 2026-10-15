Москва15 окт Вести.Великобритания снова пытается вернуть из США настоящего плюшевого Винни-Пуха, который вдохновил писателя Алана Александра Милна на создание персонажа. Об этом пишет газета The Washington Post.

Поводом стало столетие первой книги о медвежонке.

Уточняется, что спор идет не только о медведе, но и об игрушках Пятачка, ослика Иа-Иа, Тигра и Кенга – игрушках сына писателя Кристофера Робина. Нью-Йоркская публичная библиотека, где хранятся оригинальные игрушки, не намерена отдавать плюшевых животных.

Газета напоминает, что в 1947 году, когда Милн передал игрушки американскому издателю для рекламного тура, однако обратно в Англию они не вернулись. Через 40 лет издатель передал коллекцию Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Писатель Джайлс Брандрет, лично знавший Кристофера Робина, рассказал газете, как в 2024 году приезжал в Нью-Йорк как представитель королевы Камиллы с предложением организовать выставку в Букингемском дворце. Руководство библиотеки отказалось отпускать экспонаты, сославшись на их возраст и хрупкость.