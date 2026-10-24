В Британии хотят переделать резиденцию премьера на Даунинг-стрит в музей FT: экс-чиновники предложили сделать музей из резиденции премьера Британии

Москва24 окт Вести.Бывшие британские чиновники предлагают превратить резиденцию премьер-министра страны на Даунинг-стрит, 10 в музей. Об этом сообщила газета Financial Times.

По мнению экс-канцлера герцогства Ланкастерского Даррена Джонса, работавшего на различных должностях в правительстве, "попытки управлять крупной мировой державой из городского особняка, построенного в 1680-е годы" является сумасшествием.

В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве цитирует Джонса издание

FT также приводит слова бывшего директора по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри, заявившего, что невозможно осуществлять эффективное госуправление из подобного здания.

Председатель совета директоров британской сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер, оказывавший властям консультационные услуги по борьбе с ростом стоимости жизни, считает, что здание на Даунинг-стрит необходимо переделать в музей или квартиры.

Это национальное сокровище. Оно потрясающее. Но это смешно. Это здание эпохи Стюартов, оно не годится. Там крошечные комнаты для встреч. Там есть опасные места отметил он

Здание на Даунинг-стрит, 10 используется как резиденция премьер-министра Великобритании с 1735 года.