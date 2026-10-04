Москва4 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил поведение Лондона с действиями государства-изгоя на фоне ухудшения двусторонних отношений. Об этом глава израильского кабинета министров сообщил в интервью газете Daily Mail.

По мнению Нетаньяху, британские власти в попытке заручиться поддержкой избирателей перешли к политике умиротворения противников Израиля.

Он выразил недовольство тем, что Великобритания направляет критику на израильскую сторону, защищающую ценности западного мира, вместо реального противодействия Ирану и дружественным ему силам.

Оно вышло из-под контроля. Как государство-изгой заявил Биньямин Нетаньяху

Тем не менее, добавил премьер, он продолжает считать Соединенное Королевство союзником Израиля, несмотря на возникшие противоречия.

Кроме того, политик обратил внимание на проблему нелегальной миграции в Великобританию на маломерных судах. Он предупредил, что без восстановления эффективного контроля над собственными границами британцы рискуют потерять свою страну.

В начале сентября Лондон ввел запрет на импорт товаров из незаконных еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Израиль в качестве ответной меры заявил о закрытии британского консульства в Иерусалиме и запрете въезда 12 политикам королевства и других подданных Великобритании, причастных "к антисемитской и антиизраильской деятельности".