Нетаньяху заявил, что Британия превратилась в "исламскую республику"

Нетаньяху назвал Британию "исламской республикой" с ядерным оружием Нетаньяху заявил, что Британия превратилась в "исламскую республику"

Москва14 авг Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию "исламской республикой" с ядерным оружием. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на его интервью для израильского радио.

Также Нетаньяху ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, идет ли Европа тем же путем, что и Лондон.

Поищите это в сегодняшней Британии, в том, что называется Исламской республикой Британия сказал Нетаньяху, имея в виду политику Британии второй половины прошлого века, направленную на поддержку Израиля в конфликте с Газой

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что у него возникают разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.