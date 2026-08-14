Москва14 авгВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию "исламской республикой" с ядерным оружием. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на его интервью для израильского радио.
Также Нетаньяху ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, идет ли Европа тем же путем, что и Лондон.
Поищите это в сегодняшней Британии, в том, что называется Исламской республикой Британиясказал Нетаньяху, имея в виду политику Британии второй половины прошлого века, направленную на поддержку Израиля в конфликте с Газой
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что у него возникают разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.