Times: Израиль оставит в стране британских дипломатов после закрытия консульства

Times узнала, как Израиль ответит поддержавшей Палестину Британии Times: Израиль оставит в стране британских дипломатов после закрытия консульства

Москва8 окт Вести.Израиль закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме, но воздержится от высылки британских дипломатов и их близких, сообщила газета The Times.

По информации издания, представительство лишится дипломатического статуса, а дипломаты продолжат службу в британском посольстве в Тель-Авиве.

Ранее Лондон пригрозил ответить на политику израильских властей, связанную с активизацией поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан, высылкой из Великобритании 30 израильских дипломатов.

6 октября агентство Reuters сообщило, что Лондон негласно начал консультации с израильской стороной с целью не допустить закрытия своего консульства в Восточном Иерусалиме. Для этого на минувшей неделе в Израиль прилетал советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

В начале сентября глава МИД Соединенного Королевства Эд Милибэнд сообщил, что Великобритания с 2027 года запретит импорт товаров из незаконных еврейских поселений на Западном берегу. В ответ Тель-Авив анонсировал закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, несогласный с позицией Лондона, ранее назвал Британию "исламской республикой" с ядерным оружием. На фоне ухудшения двусторонних отношений Нетаньяху сравнивал курс Соединенного Королевства с поведением государства-изгоя.

Правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир — сейчас") сообщила, что летом 2025 года Управление по планированию Израиля утвердило план строительства 3,4 тысячи единиц жилья в зоне E-1 на Западном берегу. Работы начнутся возле поселения Маале-Адумим, расположенного недалеко от Иерусалима.

Министр финансов Бецалель Смотрич, который также курирует в Минобороны поселенческую деятельность, заявил, что этот шаг направлены на то, чтобы "стереть палестинское государство".

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что у него также возникают разногласия с Нетаньяху.