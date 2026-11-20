Пятнадцать стран поддержали введение санкций против Израиля

Главы МИД 15 стран выступили за введение санкций против Израиля Пятнадцать стран поддержали введение санкций против Израиля

Москва20 ноя Вести.Главы пятнадцати внешнеполитических ведомств разных стран выступили за введение санкций против Израиля, говорится в совместном заявлении министров.

Ограничительные меры в отношении Тель-Авива предложили Великобритания и Австралия.

Министры иностранных дел приветствуют решения правительств Великобритании и Австралии о введении санкций следует из текста документа, который был опубликован на сайте МИД Турции

Уточняется, что санкции вводят "в ответ на незаконную израильскую поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории". Ограничения будут применены в том числе против компаний, которые участвовали в строительстве поселений.

Заселение территорий на Западном берегу - одна из основных проблем в отношениях Тель-Авива с международным сообществом и Палестинской национальной администрацией. Россия ранее заявляла, что готова содействовать достижению прочного урегулирования конфликта между сторонами.