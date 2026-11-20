Москва20 нояВести.Главы пятнадцати внешнеполитических ведомств разных стран выступили за введение санкций против Израиля, говорится в совместном заявлении министров.
Ограничительные меры в отношении Тель-Авива предложили Великобритания и Австралия.
Министры иностранных дел приветствуют решения правительств Великобритании и Австралии о введении санкцийследует из текста документа, который был опубликован на сайте МИД Турции
Уточняется, что санкции вводят "в ответ на незаконную израильскую поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории". Ограничения будут применены в том числе против компаний, которые участвовали в строительстве поселений.
Заселение территорий на Западном берегу - одна из основных проблем в отношениях Тель-Авива с международным сообществом и Палестинской национальной администрацией. Россия ранее заявляла, что готова содействовать достижению прочного урегулирования конфликта между сторонами.