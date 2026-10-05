Одну из самых дорогих и тяжелых книг мира украли из музея во Франции Во Франции похитили 210-килограммовую книгу с обложкой Сальвадора Дали

Москва5 окт Вести.Книгу "Апокалипсис" Жозефа Форе, вес которой составляет 210 килограммов, похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции. Об этом сообщило радио Ici.

Книга выставлялась в городском центре современного искусства, основанном владельцем книги Кристианом Карутзосом. Кража произошла в ночь на 5 октября, обстоятельства преступления не уточняются. Расследованием занимается жандармерия города Клермон-Ферран.

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"Апокалипсис" создавался галеристом Жозефом Форе с 1958 по 1961 год по благословению Папы Иоанна XXIII. В основу произведения легло "Откровение Иоанна Богослова" – последняя книга Нового Завета. Над проектом работали около 15 известных художников и писателей, среди которых Сальвадор Дали, Жан Кокто, Бернар Бюффе и Осип Цадкин.

Из общего веса книги 150 килограммов приходятся на бронзовую обложку, созданную Дали. После выхода произведение оценивалось в 100 миллионов старых франков. По данным газеты Ouest-France, в 2003 году Карутзос приобрел книгу на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

В последнее время культурные институции и ювелирные магазины во Франции часто становятся объектами ограблений. В начале сентября из французского музея импрессиониста Огюста Ренуара похитили четыре картины.