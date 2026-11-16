Ямпольская рассказала, какие произведения Пушкина в учебниках все же сократят Ямпольская: произведения Пушкина невозможно опубликовать полностью в учебниках

Москва16 ноя Вести.В новых учебниках по литературе произведения поэта Александра Пушкина невозможно опубликовать полностью из-за ограничения в объемах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила советник президента России Елена Ямпольская.

По ее словам, объемы и вес учебников строго регламентированы и выходить за эти границы нельзя.

Это относится не только к произведениям Александра Сергеевича Пушкина, но и к любым иным произведениям. Поэтому большие вещи, конечно, приходится давать фрагментарно … Но тем не менее, мы должны давать фрагменты, чтобы детям и педагогам на уроке было удобно работать … Что касается Пушкина, в связи с этими ограничениями … "Маленькие трагедии" … "Повести Белкина" … невозможно опубликовать полностью весь цикл. "Евгений Онегин" тоже в учебнике фрагменты, хотя, естественно, предполагается изучение романа в стихах целиком. Но стихотворения, конечно же, даются без купюр сказала советник президента России

Ранее Елена Ямпольская заявила, что сегодня вся страна встала на защиту Пушкина.