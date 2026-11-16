Стих "Зимний вечер" войдет в новый учебник без сокращений, заверила Ямпольская Ямпольская: "Зимний вечер" Пушкина полностью войдет в новый учебник

Москва16 ноя Вести.Стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" войдет в новый учебник по литературе для пятых классов в полном объеме. Об этом в беседе с РИА Новости заявила советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Она подчеркнула, что Пушкин не может оказать отрицательное влияние на формирование мировоззрения детей.

В едином государственном учебнике по литературе для пятого класса - он уже прошел вторую верстку и близок к завершению - стихотворение "Зимний вечер" опубликовано полностью сказала Ямпольская

Ранее стало известно, что в учебнике по литературному чтению для 1-4 классов из "Зимнего вечера" вырезали строки про няню и кружку. Как объяснила Ямпольская, учебник с сокращенным стихотворением относится к устаревающей линейке.