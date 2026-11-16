Москва16 ноя Вести.Научное сообщество негативно оценило излишнюю цензуру стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" в учебнике по литературному чтению для 1-4 классов. Из известного произведения русского писателя были вырезаны строки про няню и кружку, сообщает ИС "Вести".

Хотят, чтобы все были членами общества трезвенников с младших классов школы. Но в жизни они все равно будут сталкиваться с этим. Так пусть лучше столкнуться с литературой, нежели с проявлениями в жизни, которые все мы помним в определенные советские годы сказал академик РАН Николай Казанский

Кружка с вином в стихотворении "Зимний вечер" является очень важным образом, без которого произведение будет лишено своего изначально смысла, отметил профессор СПбГУ, директор музея В.В. Набокова Андрей Аствацатуров.

В СССР, где была цензура, факт известный, эта строчка присутствовала, дети ее учили. Кружка с вином – очень важный образ в этом стихотворении. Горе, превращенное в радость, и если убрать эту строчку, то мы разрушим целостность этого стихотворения. Итак, перед нами странная местная инициатива и не слишком разумная. Конечно, традиционные ценности надо защищать, но все в идиотизм превращать не надо заявил он

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике по литературному чтению, включенном в федеральную рабочую программу начального общего образования, из стихотворения Пушкина была исключена строфа, в которой поэт обращается к няне: "Выпьем, добрая подружка // Бедной юности моей, // Выпьем с горя; где же кружка? // Сердцу будет веселей".

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что данный учебник относится к устаревающей линейке. В новые государственные учебники стихотворение "Зимний вечер" войдет в полном объеме, отметили в Минпросвещения РФ.