Москва16 ноя Вести.Ситуация с цензурированием стихотворения "Зимний вечер" Александра Пушкина в школьном учебнике показала неопределенность правового поля. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов.

Он выразил надежду, что данный прецедент получит широкий резонанс и поможет в будущем защитить не только современных писателей от необоснованных жалоб, но и издателей.

Хотелось бы, чтобы эта история получила резонанс, и эта история защитила не только самого Пушкина и это стихотворение, но и в целом защитила русскую классику от любых посягательств на нее. И, может быть, не только русскую классику, но и современных писателей. И, может быть даже, что важнее, современных издателей, потому что основную ответственность в итоге издатели несут, и им тяжело сегодня работать, когда это очень неопределенное поле: что можно издавать - что нельзя издавать, накажут за это - не накажут, подадут в суд - не подадут в суд. Все очень неопределенно рассказал Варламов

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике, включенном в федеральную рабочую программу начального общего образования, из стихотворения Пушкина была вырезана строфа с упоминанием няни и кружки.

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что сегодня вся страна встала на защиту поэта, а учебник с цензурированным стихотворением относится к устаревающей линейке. В новые государственные учебники стихотворение "Зимний вечер" войдет в полном объеме, отметили в Минпросвещения РФ.