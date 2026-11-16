Москва16 ноя Вести.Школьный учебник по литературе для третьего класса с сокращенным стихотворением поэта Александра Пушкина "Зимний вечер" относится к устаревающей линейке, заявила РИА Новости советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу. Не интересовалась, честно вам скажу, этой линейкой учебников сказала она

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике по литературному чтению для 1-4 классов из стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" вырезали строки про няню и кружку.