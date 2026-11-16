В издательстве объяснили причину удаления строк Пушкина из учебника В издательстве объяснили причину удаления строк Пушкина из учебника литературы

Москва16 ноя Вести.Во время подготовки школьных учебников учитываются установленные требования, в том числе об отсутствии информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции. Так в пресс-службе группы компаний "Просвещение" прокомментировали РБК сокращение стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" в учебнике для третьего класса.

В компании пояснили, что использование фрагментов художественных произведений — общепринятая практика подготовки учебников, позволяющая знакомить школьников с классической литературой с учетом их возраста и образовательных задач курса.

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь подчеркнули в издательстве

В "Просвещении" добавили, что учебники, включенные в федеральный перечень, проходят государственную экспертизу, оценку их научного и педагогического содержания, а также соответствия установленным требованиям.

Как сообщалось, речь идет об учебнике из серии "Литературное чтение. 1–4 классы", включенного в федеральную рабочую программу начального общего образования. Стихотворение в издании приведено в сокращенном виде — соответствующая пометка стоит под его названием.

Из произведения была исключена строфа, в которой поэт обращается к няне: "Выпьем, добрая подружка // Бедной юности моей, // Выпьем с горя; где же кружка? // Сердцу будет веселей"

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике по литературному чтению для 1-4 классов из стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" вырезали строки про няню и кружку.