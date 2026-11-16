Москва16 нояВести.Стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" войдет в новые государственные учебники по литературе для пятых классов в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
В ведомстве отметили, что поддерживают позицию советника президента РФ Елены Ямпольской по этому вопросу.
Минпросвещения России поддерживает позицию советника президента Российской Федерации Елены Ямпольской: в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение А. С. Пушкина "Зимний вечер" войдет в полном объемесказано в заявлении
В Минпросвещения также подчеркнули, что произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде, произвольное сокращение текстов недопустимо.
Ранее "Фонтанка" со ссылкой на читательницу сообщила, что в учебнике по литературному чтению для 1-4 классов убрали строфу со строками "Выпьем с горя; где же кружка?", а также упоминание няни.