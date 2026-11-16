Из школьного учебника по литературе вырезали строки Пушкина про няню и кружку

В учебнике по литературе для 1-4 классов убрали строки Пушкина про кружку Из школьного учебника по литературе вырезали строки Пушкина про няню и кружку

Москва16 ноя Вести.В школьном учебнике по литературному чтению для 1-4 классов из стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" вырезали строки про няню и кружку. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова читательницы.

По словам женщины, стихотворение публикуется без строфы "Выпьем с горя; где же кружка?"

Задали стих, а учебник забыли в машине. Решили учить по сборнику Пушкина, когда дошли до этой фразы - сын начал доказывать, что в учебнике этого нет. Сходили в машину за учебником - и действительно. Теперь Пушкин не тот, что прежде поделилась читательница

В урезанном виде стихотворение классика опубликовано в актуальном учебнике серии "Литературное чтение. 1-4 классы" из рабочей программы для начального общего образования. Под заголовком указано, что пушкинские строки представлены в сокращенном виде.