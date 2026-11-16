Ямпольская заявила, что сегодня вся Россия встала на защиту Пушкина Ямпольская: сегодня вся страна встала на защиту Пушкина

Москва16 ноя Вести.Сегодня вся страна встала на защиту поэта Александра Пушкина. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила советник президента России Елена Ямпольская, комментируя вырезанные строки про няню и кружку из стихотворения Пушкина "Зимний вечер" в школьном учебнике по литературному чтению для 1-4 классов.

Она пояснила, что речь идет об устаревшем школьном учебнике по литературе.

Я думаю, в том, что произошло, надо искать хорошее. Первое хорошее – это то, что сегодня вся страна буквально встала на защиту Пушкина. Это очень здорово. А второе хорошее - то, что произошедшее относится к уже уходящей линейке учебников по литературе. Это частная коммерческая линейка, которая действительно долго присутствовала в наших школах. Но сейчас готовится единая государственная линейка учебников по русской словесности, по русскому языку и литературе … Учебники для 10-11 классов уже прошли и экспертизу … и находятся на финишной прямой сказала Ямпольская

Также она добавила, что стихотворение "Зимний вечер" есть и в учебнике по литературе для пятого класса.

Оно представлено там полностью, без каких бы то ни было купюр … Я могу вам абсолютно точно это подтвердить, потому что учебник пятого класса прошел уже вторую верстку, уже готовится к третьей, то есть он практически готов, и это стихотворение там находится сказала советник президента России

Ранее сообщалось, что научное сообщество РАН негативно оценило излишнюю цензуру стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" в учебнике по литературному чтению для 1-4 классов.