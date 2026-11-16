Москва16 ноя Вести.Излишнее цензурирование и удаление строк из стихотворения "Зимний вечер" Александра Пушкина в учебнике по литературному чтению связано с западной культурой отмены. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал писатель Александр Цыпкин.

По его словам, в настоящее время неравнодушные граждане пишут жалобы на все подряд по любому поводу и без него, а государство вынуждено на данные заявления отреагировать.

Это такая чуждая нам западная культура отмены, которая по чуть-чуть начинает прорастать и у нас. И меня это очень тревожит, потому что нам это не совсем свойственно. Я регулярно сталкиваюсь с разными проявлениями, условно назовем это "попытки цензуры", и они чаще всего иду снизу. Люди боятся чего-то, люди жалуются на кого-то… Это печалит, потому что так может дойти до запрета всего и вся, потому что обязательно найдется человек, которому не понравилось, который обиделся, который увидел какую-то крамолу в этом. И удивительно, что это не от государства идет в большей степени объяснил Цыпкин

Ранее сообщалось, что в школьном учебнике, включенном в федеральную рабочую программу начального общего образования, из стихотворения Пушкина была вырезана строфа с упоминанием няни и кружки.

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что сегодня вся страна встала на защиту поэта, а учебник с цензурированным стихотворением относится к устаревающей линейке. В новые государственные учебники стихотворение "Зимний вечер" войдет в полном объеме, отметили в Минпросвещения РФ.