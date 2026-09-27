Симоньян рассказала, как лейтмотив поезда связан с ее новой книгой Симоньян рассказала, что начала и закончила писать свою новую книгу в поезде

Москва27 сен Вести.Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" была начата и закончена в поезде Адлер-Москва. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам Симоньян, она не собиралась писать этот роман, так как думала, что уже не напишет вообще никаких книг.

Да, [писала в поезде]. Не всю книгу, конечно, всю книгу невозможно написать за то время, которое едет поезд. Но я ее начала в поезде и закончила в поезде… И дальше из меня выливаются просто вот эти 400-450 или сколько там страниц? Это было перед Новым годом я написала в этом поезде первую главу… На майские праздники я тоже ездила опять в Сочи. После майских праздников возвращалась опять в Москву и написала последнюю главу вспоминает Симоньян

Книга вышла к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна. Все доходы от продажи рукописи, как она отмечала, будут направлены на помощь пострадавшим от атак вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что роман занял первое место в рейтинге продаж Московского дома книги.