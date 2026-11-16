Из-за аномального тепла в Воркуте могут отменить гонки на оленьих упряжках Гонки на оленьих упряжках в Воркуте могут отменить из-за аномального тепла

Москва16 ноя Вести.Из-за аномально теплой погоды в Коми могут отменить традиционные гонки на оленьих упряжках в Воркуте. Как стало известно информационной службе "Вести", на текущей неделе синоптики прогнозируют температуру до минус 4, что выше нормы на 6-12 градусов.

Причиной таких погодных условий является Сибирский антициклон. Он повлияет на рост атмосферного давления, а уже с 17 декабря, вторника, в республике будет преобладать сухая погода с редкими осадками. Из-за этого откладывается формирование устойчивого снежного покрова и ледовых переправ, необходимых для гонок.